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6 Декабрь 2019, 18:15

Украинцы потребовали уволить премьер-министра

Киев, Украина Pixabay

На сайте президента Украины размещена петиция с требованием снять с должности премьер-министра страны Алексея Гончарука, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Поводом этого стали ранее размещенные на YouTube-канале «Как обмануть президента» аудиоматериалы, в которых якобы воспроизводилась неформальная встреча Гончарука с главой Минфина (Оксана Маркарова), главой Нацбанка Украины (Яков Смолий), замглавой Нацбанка (Екатерина Рожкова) и замглавой офиса президента (Юлия Ковалив).

В ходе этой встречи голос, приписываемый Гончаруку, называет себя и президента Украины полными невеждами в экономических вопросах и просит помощи в разъяснении Зеленскому, почему гривна укрепляется и как это в целом повлияет на государственный бюджет. По неподтвержденным данным, по сети гуляет около 14 таких роликов.

После обнародования этих записей в украинских СМИ появилась информация, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако в пресс-службе Кабинета Министров Украины это опровергли. Они так же отметили, что не располагают информацией о подлинности аудиоматериалов. А сам Гончарук заявил, что считает эти записи «работой многих людей против власти».

Так или иначе, но украинцы посчитали премьер-министра некомпетентным и подрывающим доверие государственной власти, выложив на сайте главы Украины электронную петицию с требованием отстранить Гончарука от должности.

Ирина Елкина

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