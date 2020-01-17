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Украинцы потребовали уволить премьер-министра
На сайте президента Украины размещена петиция с требованием снять с должности премьер-министра страны Алексея Гончарука, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.
Поводом этого стали ранее размещенные на YouTube-канале «Как обмануть президента» аудиоматериалы, в которых якобы воспроизводилась неформальная встреча Гончарука с главой Минфина (Оксана Маркарова), главой Нацбанка Украины (Яков Смолий), замглавой Нацбанка (Екатерина Рожкова) и замглавой офиса президента (Юлия Ковалив).
В ходе этой встречи голос, приписываемый Гончаруку, называет себя и президента Украины полными невеждами в экономических вопросах и просит помощи в разъяснении Зеленскому, почему гривна укрепляется и как это в целом повлияет на государственный бюджет. По неподтвержденным данным, по сети гуляет около 14 таких роликов.
После обнародования этих записей в украинских СМИ появилась информация, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако в пресс-службе Кабинета Министров Украины это опровергли. Они так же отметили, что не располагают информацией о подлинности аудиоматериалов. А сам Гончарук заявил, что считает эти записи «работой многих людей против власти».
Так или иначе, но украинцы посчитали премьер-министра некомпетентным и подрывающим доверие государственной власти, выложив на сайте главы Украины электронную петицию с требованием отстранить Гончарука от должности.
Ирина Елкина