Для получения должности на госслужбе лицам с двойным гражданством России и Украины придется отказаться от последнего, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

В РФ запрещено работать на госслужбе лицам с двойным гражданством, поэтому желающим занять пост придется пожертвовать одним паспортом. В случае же, когда власти не отвечают на запросы и не одобряют выход из гражданства, россияне получают право оформить отказ от ненужного письменно и передать в МФД РФ свои основные документы иностранного государства, удостоверяющие их личность.

То же правило теперь касается лиц, устраивающихся на муниципальную службу или в правоохранительные органы.

Анастасия Туркова