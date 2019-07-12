Украинский политолог Владимир Грановский по ряду признаков пришел к выводу, что между Украиной и Россией войны нет, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН. Этими признаками стали открытость государственных границ, развитие торгово-экономических отношений и обучение студентов из Украины в российских высших учебных заведениях.

Политолог добавил, что украинцы любят ездить на отдых в Крым, и нефтепродукты, которые закупаются, из России. Это тоже признак того, что страна не воюет с Россией.

Грановский уверен, что слова о войне говорятся только для нагнетания обстановки.

Анастасия Туркова