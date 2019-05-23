Не успел новый президент вступить в должность, как через два дня на его официальном сайте появилась петиция о его отставке, сообщает DEITA.RU.

На момент опубликования этой новости, "за" отстранение Зеленского от власти уже проголосовало более 9 тысяч человек.

Главной претензией составителя петиции было то, что "75%, набранных Зеленским, не отражают настоящий уровень его поддержки среди населения Украины".

Также в обращении указывается, что уже первые действия нового президента вызывают разочарование.