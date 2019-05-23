Источник изображения: rbc.ua
Не успел новый президент вступить в должность, как через два дня на его официальном сайте появилась петиция о его отставке, сообщает DEITA.RU.
На момент опубликования этой новости, "за" отстранение Зеленского от власти уже проголосовало более 9 тысяч человек.
Главной претензией составителя петиции было то, что "75%, набранных Зеленским, не отражают настоящий уровень его поддержки среди населения Украины".
Также в обращении указывается, что уже первые действия нового президента вызывают разочарование.
Дмитрий Шевченко
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