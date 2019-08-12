Страну может ожидать незавидная судьба, сообщает DEITA.RU.

Украина может исчезнуть незаметно. Об этом на своей страничке в Facebook написала детская писательница Лариса Ницой.

По её мнению, процесс исчезновения страны уже запущен и происходит на глазах всех её жителей. Писательница даже провела аналогию с кучей снега, которая постепенно тает.

Автор детских произведений также добавила, что для уничтожения страны достаточно просто перестать думать о своём народе и самих себе, переключив внимание на "всё соседское".

При этом, подчеркнула Ницой, совсем необязательно использовать для уничтожения государства танки и другую тяжёлую технику.

Дмитрий Шевченко