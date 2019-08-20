Трудности с транзитом российского газа могут обернуться большими проблемами для Украины, сообщает DEITA.RU.



Предстоящая зима рискует стать настоящим испытанием для украинских властей. Разногласия с Россией по поводу транспортировки топлива через территорию страны в Европу могут стать причиной, по которой миллионы граждан не смогут отапливать свои дома.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил Андрей Герус, являющийся близким соратником президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, на данный момент запасы угля на складах очень малы. При этом, сохраняется вероятность, что компании тепловой генерации могут использовать этот фактор для повышения тарифов.

Россия и Украина заключили контракт на транзит газа ещё в 2009 году. Срок действия десятилетнего договора истекает 31 декабря 2019 года.

Дмитрий Шевченко