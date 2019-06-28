Решение Зеленского о переносе столицы прокомментировал политический эксперт, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Эксперт подсказал, что перенос столицы скажется на экономике страны страшнее, чем война. Официальная позиция партии Президента Украины Владимира Зеленского о переносе столицы – совсем не из простых в плане решения, по его словам.

При этом депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович добавил, что куда именно перенесут столицы – еще не ясно. Ситуация анекдотическая, но совсем не веселая.

Анастасия Туркова