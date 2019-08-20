Украину ждут тяжелая зима из-за газового спора с Россией, сообщает DEITA.RU. Во всем виноваты транзитные споры и маленькие запасы угля на котельных страны.



Сейчас на Украине крупным топливным игрокам запретили шантажировать население и бизнес топливом, поднимая цены в качестве оправдания низких запасов ресурсов.

В предыдущие годы все так и было - конфликт с Россией, отсутствие поставок угля и газа, маленькие запасы. С целью заработать денег «здесь и сейчас» компании настаивали на росте тарифов. Население послушно платило.

Опасения публично выразил представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус.

Сейчас соглашение по газовому транзиту через Украину действует до 31 декабря 2019 года. Оно до сих пор не продлено, несмотря на наличие соответствующего предложения от Москвы.

Украине необходимо срочно принимать условия Москвы - иначе в стране снова начнётся дефицит голубого топлива, а винить в этом власти будут Россию.

Этот договор заключили на 10 лет еще в 2009 году. Однако действующие условия Зеленского не устраивают. Россия даже готова снова поставлять газ напрямую на Украину, а не «реверсом» через Польшу.

Сейчас Украина покупает российские топливо у поляков, что увеличивает затраты примерно на 25 процентов.

Прямые поставки газа были прекращены в 2015 году, но Украина до сих пор не хочет договариваться, предпочитая переплачивать. Упорство украинских властей каждую зиму грозит людям новыми проблемами.

Более того, замминистра иностранных дел Украины Олег Зеркаль публично провоцирует истерию, заявляя, что к газовому шантажу от России нужно готовиться каждой европейской нации.

Переговоры по газовому вопросу пройдут в сентябре. Оставить украинский нарыл мерзнуть, либо принять российские условия - такова дилемма властей соседней республики.

Василий Кучин