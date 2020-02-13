Украинец угрожал вооруженным нападением в Большом Камне: СМИ

Силовики задержали гражданина Украины, который поведал знакомым о том, что якобы собирается готовить вооруженное нападение в приморском Большом Камне, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», полиция задержала мигранта в Большом Камне. Источник, по словам федерального СМИ, рассказал о том, что мужчина рассказывал знакомым о запланированном нападении, а также о том, что собирается купить для этого оружие.

Также стало известно, что никаких действий украинец не предпринимал – и это оказалось только словами и вербальными угрозами.

Задержан на данный момент он за нарушение закона о миграции.