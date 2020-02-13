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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Украинец угрожал вооруженным нападением в Большом Камне: СМИ

большой камень, город, дома

Силовикам удалось задержать мужчину

Силовики задержали гражданина Украины, который поведал знакомым о том, что якобы собирается готовить вооруженное нападение в приморском Большом Камне, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», полиция задержала мигранта в Большом Камне. Источник, по словам федерального СМИ, рассказал о том, что мужчина рассказывал знакомым о запланированном нападении, а также о том, что собирается купить для этого оружие.

Также стало известно, что никаких действий украинец не предпринимал – и это оказалось только словами и вербальными угрозами.

Задержан на данный момент он за нарушение закона о миграции. 

Александра Маслова

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