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Украинец угрожал вооруженным нападением в Большом Камне: СМИ
Силовикам удалось задержать мужчину
Силовики задержали гражданина Украины, который поведал знакомым о том, что якобы собирается готовить вооруженное нападение в приморском Большом Камне, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РИА «Новости», полиция задержала мигранта в Большом Камне. Источник, по словам федерального СМИ, рассказал о том, что мужчина рассказывал знакомым о запланированном нападении, а также о том, что собирается купить для этого оружие.
Также стало известно, что никаких действий украинец не предпринимал – и это оказалось только словами и вербальными угрозами.
Задержан на данный момент он за нарушение закона о миграции.