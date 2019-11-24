Украинские моряки потеряли трусы в России

Юристу, представляющему интересы украинских моряков, пришлось выяснять, куда исчезло нижнее белье задержанных после серьезного конфликта в Керченском проливе. С таким вопросом к нему обратился один из его подзащитных, сообщает DEITA.RU.

Адвокат Николай Полозов обратился с соответствующим запросом в следственное управление России, где юристу пояснил, что из-за высокой влажности на корабле часть вещей, в частности, трусы, были очень сильно повреждены и их пришлось уничтожить.

Как пишет портал «Новороссия», корабли были пришвартованы в Керчи в районе пограничного мола. Их никто не охранял и из-за высокой влажности многие предметы были серьезно повреждены плесенью.

Ранее прошла информация, что на возращенных на Украину кораблях исчезли розетки, унитазы и некоторое другое оборудование.

Екатерина Брязгунова