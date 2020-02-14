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6 Декабрь 2019, 18:15

Украинские подростки смогут поменять пол вопреки мнению родителей

Шок

Законопроект уже подготовлен, но еще не рассмотрен

Граждане Украины смогут воспользоваться правом на смену биологического пола уже в 14 лет, сообщает ИА DEITA.RU.

Законопроект, позволяющий подросткам игнорировать мнение родителей или опекунов в этом вопросе, подготовлен депутатом фракции «Слуга народа» Ладой Булах. В ближайшее время документ, зарегистрированный под номером 2684, будет рассмотрен Верховной Радой, пишет «Главред».

В случае, если большая часть депутатов выдаст положительную резолюцию, права украинских подростков в сфере здравоохранения будут серьезно расширены. Так, уже с 14 лет они смогут заявить о своем отказе получать лечение от алкоголизма, наркомании и других опасных зависимостей или болезней. Аналогично появится право на отказ от необходимого лечения.

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