Украинские подростки смогут поменять пол вопреки мнению родителей

Граждане Украины смогут воспользоваться правом на смену биологического пола уже в 14 лет, сообщает ИА DEITA.RU.

Законопроект, позволяющий подросткам игнорировать мнение родителей или опекунов в этом вопросе, подготовлен депутатом фракции «Слуга народа» Ладой Булах. В ближайшее время документ, зарегистрированный под номером 2684, будет рассмотрен Верховной Радой, пишет «Главред».

В случае, если большая часть депутатов выдаст положительную резолюцию, права украинских подростков в сфере здравоохранения будут серьезно расширены. Так, уже с 14 лет они смогут заявить о своем отказе получать лечение от алкоголизма, наркомании и других опасных зависимостей или болезней. Аналогично появится право на отказ от необходимого лечения.