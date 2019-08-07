Передел сфер влияния может начаться в одном из дальневосточных регионов. Однако федеральное лобби может спровоцировать на Камчатке сценарий Тарасенко, считают эксперты, сообщает DEITA.RU.

На фоне неутешительных прогнозов экспертов, сулящих повторение приморского сценария ряду российских регионов, которым через месяц предстоят выборы губернаторов, активно обсуждается и возможная смена действующих глав ДФО, в частности, Владимира Илюхина. Меняют ли коней на переправе, рассказал информационному агентству DEITA.RU руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По мнению эксперта, кто-то выдает желаемое за действительное.

«Что касается возможной отставки губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, то мне кажется, что кто-то чересчур драматизирует ситуацию, старясь создать медиа конфликт там, где его в реальности нет. С точки зрения федеральной власти Владимир Илюхин может считаться очень успешным главой, так как держит рейтинг «Единой России» на довольно приличном уровне, сам обладает вполне высокими показателями для избрания на очередной срок, социально-экономические показатели на Камчатке выглядят неплохо, по сравнению с большей частью регионов ДФО. Илюхин предлагает внятные контуры внутреннего развития – от туризма до бизнеса, связанного с местным производством. И сегодня оно в крае развивается, это, между прочим, многомиллиардные инвестиции», - отметил Илья Гращенков.

Конечно, в регионе есть определённые проблемы, признал эксперт, но губернатор Илюхин сам их обозначает и предлагает пути решения, и вполне адекватные, считает директор Центра развития региональной политики. Что касается возможных кандидатур на смену действующему губернатору, называемых в Сети, то они демонстрируют возможный конфликт интересов в дальнейшем развитии региона.

«Если менять начальника Камчатки, то на кого? На очередного молодого технократа? Я прочитал в фейсбуке политолога Константина Калачева о том, что на место Илюхина претендует Леонид Петухов, экс-глава украинского холдинга Burisma, занимавшегося добычей сланцевого газа. Ну, допустим, что этот слух верен, значит, речь идет о том, что Камчатку хотят забрать в сферу своего влияния углеводородные корпорации, имеющие международные интересы. Если это связано с проектом Севморпути, это означает, что регион рассматривают как порт, а не как территорию развития, о которой так много говорилось в последние годы. Проголосуют ли местные за такую повестку?» - рассуждает Илья Гращенков.

Отметим, что ныне Леонид Петухов занимает пост гендиректора Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – структуры Минвостокразвития, недавно получившего приставку «и Арктики». Так что в таком ракурсе эти слухи вполне логичны.

По мнению эксперта, идея превращения Камчатки в «новые ворота» для морских стран АТР – очень привлекательная, но это скорее федеральный проект, который не поддержит местное население.

«Если мыслить только федеральными проектами, исключая из них фактор людей, можно наткнуться на то же непонимание, с каким столкнулся Тарасенко в Приморье, когда инвестиции вроде бы пошли и большие, но население не увидело в них своего места и проголосовало за региональную повестку. Население хочет понимать, где здесь его место. Сегодня на Камчатке только Илюхин и формирует смыслы внутреннего экономического развития, а местная оппозиция его конструктивно критикует, и это хороший подход, «покусывания» власти. Поэтому, взвешивая все «за» и «против» нового срока Илюхина, федеральный центр вполне может решить не менять на переправе стабильного главу», - отметил эксперт.

Отметим, что ранее эксперт выражал уверенность, что камчатский начальник точно доработает до конца своего срока, так как дестабилизировать Камчатку и добавлять ее к и без того сложному букету федеральных кампаний 2019 года – рискованно.

Ранее руководитель Центра развития региональной политики также оценил шансы хабаровского губернатора Сергея Фургала удержаться в своем кресле на фоне публичной критики и медийных атак.

Напомним, что ранее DEITA.RU сообщало, что очередной смены губернаторов в России можно ожидать осенью 2019 года, но только в том случае, если в Москве будет сформирован новый «проскрипционный список» неугодных. В него могут попасть и представители некоторых субъектов ДФО, в противном случае точечные отставки едва ли возможны. Однако от повторения сценариев Пушкарева и Хорошавина политическая структура региона явно не застрахована.

Светлана Алеутская