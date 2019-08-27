Украинский корабль зашел в зону российских учений
Учения прошли в штатном режиме, сообщает DEITA.RU.
Замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко заявил, что в зону учений Черноморского флота заходил малый разведывательный корабль "Переяслав".
Военачальник отметил, что корабль возвращался с учений НАТО в Грузии и зашёл в зону проведения российских маневров, поскольку там не было никакой деятельности.
Также, по его словам, корабль следовал рекомендованными путями. Его главной задачей было недопущение эскалации.
Рыженко напомнил, что корабль мог войти и в зону учений, согласно нормам международного права.
Дмитрий Шевченко