Учения прошли в штатном режиме, сообщает DEITA.RU.

Замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко заявил, что в зону учений Черноморского флота заходил малый разведывательный корабль "Переяслав".

Военачальник отметил, что корабль возвращался с учений НАТО в Грузии и зашёл в зону проведения российских маневров, поскольку там не было никакой деятельности.



Также, по его словам, корабль следовал рекомендованными путями. Его главной задачей было недопущение эскалации.

Рыженко напомнил, что корабль мог войти и в зону учений, согласно нормам международного права.

Дмитрий Шевченко