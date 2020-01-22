Украинский министр вывела народ из себя

Чиновница пожаловалась, что на такую зарплату нельзя растить ребенка, сообщает DEITA.RU.



Жители Украины негодуют: чиновница пожаловалась на слишком маленькую зарплату. В центре скандала оказалась министр образования Украины Анна Новосад.

Как пишет РИА «ФАН», Новосад сказала, что ее зарплаты хватает только на жизнь. Ей, к счастью, не приходится тратиться на жилье – есть собственное, и автомобиль – имеется служебный. Однако на такую зарплату просто нереально родить ребенка и вырастить его, уверена министр.

Людей возмутило то, что зарплата чиновницы очень даже неплохая – особенно на фоне нищенских доходов населения – 36 тысяч гривен (порядка 90 тысяч рублей).

Елена Миронова