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Украинский министр вывела народ из себя
Чиновница пожаловалась, что на такую зарплату нельзя растить
ребенка, сообщает DEITA.RU.
Жители Украины негодуют: чиновница пожаловалась на слишком маленькую зарплату. В центре скандала оказалась министр образования Украины Анна Новосад.
Как пишет РИА «ФАН», Новосад сказала, что ее зарплаты хватает только на жизнь. Ей, к счастью, не приходится тратиться на жилье – есть собственное, и автомобиль – имеется служебный. Однако на такую зарплату просто нереально родить ребенка и вырастить его, уверена министр.
Людей возмутило то, что зарплата чиновницы очень даже неплохая – особенно на фоне нищенских доходов населения – 36 тысяч гривен (порядка 90 тысяч рублей).
Елена Миронова