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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Украинский министр вывела народ из себя

Деньги

Чиновница пожаловалась, что на такую зарплату нельзя растить ребенка, сообщает DEITA.RU.

Жители Украины негодуют: чиновница пожаловалась на слишком маленькую зарплату. В центре скандала оказалась министр образования Украины Анна Новосад.

Как пишет РИА «ФАН», Новосад сказала, что ее зарплаты хватает только на жизнь. Ей, к счастью, не приходится тратиться на жилье – есть собственное, и автомобиль – имеется служебный. Однако на такую зарплату просто нереально родить ребенка и вырастить его, уверена министр.

Людей возмутило то, что зарплата чиновницы очень даже неплохая – особенно на фоне нищенских доходов населения – 36 тысяч гривен (порядка 90 тысяч рублей).

Елена Миронова

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