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6 Декабрь 2019, 18:15

Украинский премьер урезает зарплаты министрам

Кресло

Доход чиновников в стране привяжут к средним зарплатам по стране

Правительство Украины продолжает проводить оптимизацию расходов из бюджета, сообщает ИА DEITA.RU. На этот раз проблемы создали для чиновников.

Как пишет РИА «ФАН», премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал оптимизацию в своем правительстве. По его словам, в этом году структура избавится от 10% работников – их заменят ИТ-системами.

Кроме того, есть идея привязать зарплаты всех чиновников к средним в стране. Предварительно, зарплата министра будет составлять 3-5 размера средней зарплате в стране. Это около 1,2-2 тысячи долларов.

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