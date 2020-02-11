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Украинский премьер урезает зарплаты министрам
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Украинский премьер урезает зарплаты министрам
Доход чиновников в стране привяжут к средним зарплатам по стране
Правительство Украины продолжает проводить оптимизацию
расходов из бюджета, сообщает ИА DEITA.RU. На этот раз проблемы создали для
чиновников.
Как пишет РИА «ФАН», премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал оптимизацию в своем правительстве. По его словам, в этом году структура избавится от 10% работников – их заменят ИТ-системами.
Кроме того, есть идея привязать зарплаты всех чиновников к средним в стране. Предварительно, зарплата министра будет составлять 3-5 размера средней зарплате в стране. Это около 1,2-2 тысячи долларов.