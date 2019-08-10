В украинской армии произошел странный инцидент, сообщает DEITA.RU со ссылкой на запись в социальной сети спикера международного разведсообщества InformNapalm Михаила Макарука.

Спикер передает, что случай произошел с группой элиты спецназа, которую отправили на передовую с приказом передать генералу пакет с пометкой «секретно». Военнослужащие со всеми мерами предосторожности ответственно доставили передачу генералу и были удивлены, когда узнали, что внутри.

Генерал вскрыл посылку при них и вытащил оттуда носки.

По его словам, группе элитных спецназовцев поручили доставить на передовую генералу пакет с грифом «секретно». «Рискуя своей жизнью и понимая важность поставленной задачи», военнослужащие доставили пакет генералу, а тот вскрыл его при них и достал носки, которые таким образом ему передали.

Макарук сетует, что ради передачи носков гоняли спецназовскую элиту.

Анастасия Туркова

