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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Украинским старшеклассникам предложили попробовать уничтожить человечество

вирус

В учебнике по биологии есть задание поиграть в Plague Inc

Изучить модель распространения смертельных инфекций по всему миру предлагают украинским школьникам, сообщает ИА DEITA.RU.

Учебник по биологии для 10 и 11 классов включает в себя практическую работу, которая заключается в партии в видеоигру Plague Inc, пишет издание «Факти». Такая рекомендация содержится в сборнике «Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности».

Игра Plague Inc. является симулятором распространения различных смертельных болезней. Задачей игрока является развитие заразы в ту или иную сторону таким образом, чтобы в результате погибло либо хотя бы шагнуло за порог вымирания все человечество. Предлагается попробовать себя в качестве бактерии, вируса, грибка, паразита и так далее.

Plague Inc. была популярна сразу после появления и снова оказалась востребована игроками на фоне вспышки нового типа коронавируса.

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Источник изображения: undip.org.ua

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