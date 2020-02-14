Украинским старшеклассникам предложили попробовать уничтожить человечество

Изучить модель распространения смертельных инфекций по всему миру предлагают украинским школьникам, сообщает ИА DEITA.RU.

Учебник по биологии для 10 и 11 классов включает в себя практическую работу, которая заключается в партии в видеоигру Plague Inc, пишет издание «Факти». Такая рекомендация содержится в сборнике «Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности».

Игра Plague Inc. является симулятором распространения различных смертельных болезней. Задачей игрока является развитие заразы в ту или иную сторону таким образом, чтобы в результате погибло либо хотя бы шагнуло за порог вымирания все человечество. Предлагается попробовать себя в качестве бактерии, вируса, грибка, паразита и так далее.

Plague Inc. была популярна сразу после появления и снова оказалась востребована игроками на фоне вспышки нового типа коронавируса.