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Украинским старшеклассникам предложили попробовать уничтожить человечество
В учебнике по биологии есть задание поиграть в Plague Inc
Изучить модель распространения смертельных инфекций по всему миру предлагают украинским школьникам, сообщает ИА DEITA.RU.
Учебник по биологии для 10 и 11 классов включает в себя практическую работу, которая заключается в партии в видеоигру Plague Inc, пишет издание «Факти». Такая рекомендация содержится в сборнике «Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности».
Игра Plague Inc. является симулятором распространения различных смертельных болезней. Задачей игрока является развитие заразы в ту или иную сторону таким образом, чтобы в результате погибло либо хотя бы шагнуло за порог вымирания все человечество. Предлагается попробовать себя в качестве бактерии, вируса, грибка, паразита и так далее.
Plague Inc. была популярна сразу после появления и снова оказалась востребована игроками на фоне вспышки нового типа коронавируса.