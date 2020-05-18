Украину хотят переименовать в Русь

Очередной раз на Украине поднята идея переименования страны в Русь, сообщает ИА DEITA.RU.

На сей раз озвучил мысль, реализация которой сразу должна сделать жизнь людей лучше, известный адвокат Андрей Федур. Он подал это под соусом критики действующего государственного лидера Владимира Зеленского, пишут «Известия». Тот, как напомнил адвокат, некогда гарантировал украинцам перемены.

«Еще год назад нынешний гетман, как ребенок почти непорочного политического зачатия, хотел всё изменить, даже место своего дворца. Но он не нашел ничего лучше музея Ленина – тот, который сегодня именуется Украинский дом. И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила», – заявил Федур.

Ситуацию юрист назвал адским кругом, заявив о необходимости этот круг разорвать. Для этого он считает нужным сменить название страны.

«Правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь», – отметил адвокат.