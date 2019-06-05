Песков напомнил Киеву о "домашней работе", сообщает DEITA.RU

До тех пор, пока Украина не займется, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, домашней работой, дату проведения саммита в "нормандском формате" определить невозможно. Также от Киева ждут «сформированной позиции».

Песков передал, что не так давно президент РФ Владимир Путин разговаривал по телефону с Меркель и Макроном. Они сошлись на том, что реактивировать формат действительно нужно. И обсудили вопрос о позиции Украины, которую и передал широкой общественности Песков.

До тех пор, пока Украина не предпримет некоторых шагов по решении вопроса, о встрече в июле или когда-либо еще речи не идет.

Анастасия Туркова