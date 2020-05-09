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Улица разбитых фонарей: вандалы погасили последние лампы

фонари

Остающиеся пока неизвестными граждане уничтожили освещение в парке культуры и отдыха в Кавалерово, сообщает ИА DEITA.RU.

Парк по соседству с районным домом культуры в Кавалерово  благоустроили в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители   сами выбрали эту общественную территорию для благоустройства по итогам рейтингового голосования.

В парке  восстановили пешеходные дорожки, выложив их тротуарной плиткой, полностью заменили освещение парка - заменили кабели, установили новые столбы, торшеры.

Но продержалась красота относительно недолго. Поползновения на освещение со стороны вандалов были и ранее. Ну а теперь пока остающиеся неизвестными граждане добили последние фонари.

«Надо установить видеокамеры, если одного привлекут к ответственности, другие будут включать мозги, прежде чем поднимут руки», - комментируют пользователи социальных сетей.

Фото: «Северное Приморье».

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