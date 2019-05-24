Табло с курсами обмена валют в России запретили, сообщает DEITA.RU. Об этом проинформировал Центробанк.

Необходимость таких мер объяснили распространением мошеннических действий и нелегальных пунктов обмена валют, представляемых как операционные кассы банка.

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году позволил ЦБ определять требования для кредитных организаций и порядок размещения ими обменников. И не так давно, 23 апреля, ЦБ запретил размещать сведения об обменных курсах где-либо, кроме помещений банков. Оно начало действовать на днях.

Кроме разрешения установить табло с курсом валют в здании банка, организации имеют право размещать такие данные в интернете и в мобильных приложениях банков.

Анастасия Туркова