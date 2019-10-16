Улицы столицы обложили старинными надгробиями

Дорожку к Московскому государственному театру эстрады вымостили старинными надгробными плитами, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно из публикации в одном из популярных сообществ Facebook. Участник группы выложил фотографии расколотых плит, которые рабочие собирались использовать для укладки тротуара. На снимках четко видно специфические надписи на камне, характерные для надгробий: даты рождения и смерти, слова «родилась» и «скончалась». Одина из плит датирована восемнадцатым веком.

Своеобразное благоустройство на Берсеневской набережной столицы мгновенно вызвал целый шквал возмущений россиян.

«Этого не может быть.. Глазам не верю....», «Господи, какой кошмар. Явно же надгробные памятники используют. Варвары. Вандалы. Бессовестные и бесчувственные люди», «Дом Правительства ( Дом на Набережной) как и все остальное при Советской власти и как его часть, теперь Театр Эстрады, построен или на костях или на надгробиях, которые свозились сюда с разных московских погостов. Мрак!», - сетуют интернет-пользователи.

Россияне выяснили, что надгробные плиты были взяты из уничтоженного властями Москвы кладбища при церкви Николая Чудотворца, которую собирались сносить, но передумали. Один из комментаторов заявил, что подобная практика давно используется в Москве для благоустройства территорий.

«Повсеместная практика вторичного использования надгробий. Можно вспомнить бордюры на Новой Басманной, допустим. На них даже буквы читались», - заявил участник сообщества.

В столичном департаменте культурного наследия сообщили, что сотрудники уже выехали на объект, чтобы взять ситуацию под контроль и выяснить, имеют ли плиты историческую ценность.

Екатерина Цой



