Сильный ливень, идущий в столице Дальнего Востока, привел к затоплению улиц в низинах, сообщает DEITA.RU.

Жители Владивостока делятся видео подтоплений в социальных сетях. Затапливаются все те же участки, которые страдают уже много лет после мало-мальски серьезного дождя. Потоки воды наблюдаются в районе «Радиоприбора» и стадиона «Динамо». Отдельные автомобили глохнут, «хлебнув» воды.

«Чем руководствуются проектные организации при проектировании дорог? Неужели дожди у нас никогда не шли? Ливневую канализацию тяжело просчитать? Город на равнине? Или это дорого? Зато пусть подмывает дороги и тротуар, смытый асфальт менять выгодно!», - недоумевают владивостокцы.

По прогнозам синоптиков Примгидромета, погода с затяжными дождями в Приморье сохранится. Под влиянием активных фронтальных разделов в период 27–31 августа ожидаются дожди, местами сильные с количеством 15–45 мм за 12 часов. Общее количество осадков может дополнительно добавить к сумме выпавших дождей ещё от 40 % до 80 % месячной нормы.

Дмитрий Санников