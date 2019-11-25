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Улицы Уссурийска ночью чистили 14 единиц техники
Ночью на понедельник в Уссурийске почистили более 200 тысяч квадратных метров дороги и вывезли на полигон почти 240 куб. м снега, сообщает DEITA.RU.
Специалисты рассказали, что на улицы города вышло четыре КамАЗа, по три грейдера и комбинированных дорожных машин, и по два погрузчика и самосвала. Техника прошла по 60 улицам города. При этом комбинированные машины не только счищали снег, но и обрабатывали поверхность песко-соленой смесью. Всего было использовано 374 куб. м подготовленной смеси.
Тротуары для пешеходов шесть машин чистила полные сутки, также в работе было задействовано 20 рабочих. В понедельник, 25 ноября, количество техники и рабочих увеличили до шести машин и 30 специалистов. По планам, работы пройдут в центре и в спальных районах города, они будут вывозить снег с центральной улицы и чистить прибордюрную часть.
Также техника работала на федеральной трассе, куда вышли два трактора и две комбинированные машины. В городском округе на дорогах, ведущих в села спецтехнику отправил «Примавтодор».
В понедельник, 25 ноября, на улицы города вышло более 15 машин и бригада специалистов. Напомним, что накануне в Уссурийске прошел снег, за 12 и менее часов выпало порядка 20-30 мм снега.
Иван Юрьев