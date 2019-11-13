Улучшено качество передачи электроэнергии потребителям Хабаровского края

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») ввела в работу новое реакторное оборудование на подстанции 220 кВ «Березовая». Это третий магистральный энергообъект в Хабаровском крае, где проведен комплекс работ по повышению качества передаваемой потребителю электроэнергии. Инвестиции в реализацию проекта составили порядка 29 млн рублей.

В рамках реконструкции устаревший масляный реактор 35 кВ заменен на реакторную группу, состоящую из трех сухих компенсирующих реакторов. Оборудование предназначено для регулирования напряжения и компенсации зарядной мощности отходящих от подстанции линий электропередачи, оно компенсирует избыток реактивной мощности и снижают ее переток.

Кроме этого, на подстанции установлены элегазовый выключатель, разъединители и ограничители перенапряжения. Комплекс релейной защиты и автоматики реакторной группы выполнен с использованием современного микропроцессорного устройства, которое кроме функций различных защит, позволяет дистанционно управлять оборудованием.

В течение 2019 года Федеральная сетевая компания также провела модернизацию реакторного оборудования на двух хабаровских подстанциях 220 кВ «Высокогорная» и «Этеркан», обеспечивающих электросетевой транзит вдоль Байкало-Амурской магистрали.

Мощность подстанции 220 кВ «Березовая» составляет 50 МВА. Она участвует в транзите электроэнергии от подстанции 220 кВ «Хани» (юг Республики Саха (Якутия)) до подстанции 500 кВ «Комсомольская» (Хабаровский край) и обеспечивает электроснабжение потребителей Солнечного района Хабаровского края с общей численностью населения 36 тыс. человек.