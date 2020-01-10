Уменьшить пенсию в 2020 году могут за переезд в другой регион

Пенсия в новом, 2020 году может быть сокращена из-за некоторых причин, сообщает DEITA.RU. Одним из оснований может послужить переезд пенсионера в иной регион России.

Не только радостные новости ждут получателей пенсии в 2020 году. Помимо индексации пенсионных выплат, сохраняется ряд причин, по которым выплаты, причитающиеся пожилым людям, могут быть сокращены.

Переезд в другой край или область России может негативно сказаться на размере пенсии. Дело в том, что в разных субъектах РФ по-своему начисляют региональный коэффициент, как отмечает «Парламентская газета». Его изменение повлечёт за собой уменьшение пенсионных выплат, которые положены россиянину.

Долги, а также штрафы, касающиеся оплаты услуг ЖКХ, также могут стать основанием для уменьшения пенсии. Долги будут планомерно списывать до полного погашения задолженности. Кроме того, пересчитать пенсию могут и в случае неверно начисленной ранее пенсии.

Несмотря на это, не следует забывать, что размер издержек разного рода из пенсии не должен превышать более одной пятой от общей суммы.

Между тем, российские пенсионеры делятся своим мнением в сети.

«Это сложные вопросы, если начинать с самой сути, с завышенных тарифов на свет, с каких-то ОДН (общедомовые) в доме, где нет ни лифта, ни котельной автономной. Это сейчас жизнь такая настала - будь это свет или квартплата, или ещё что – они [ЖКХ] «на дурминку» в свою пользу сделают, сдерут, а ты ходи и доказывай свою правоту, тратя на это и время, и нервы, и деньги, если хочешь правды и сэкономить какие-то деньги. При таком раскладе и вообще не должны трогать пенсии, ЖКХ и так уже нахапало обманом», - поделилась пенсионерка из Якутии.

Напомним, в наступившем, 2020 году пенсии подвергнутся поэтапной индексации. Так, с первого января будут увеличены страховые пенсионные выплаты, с 1 апреля вырастет размер социальных пенсий, в августе повышение обрадует работающих пенсионеров, а с октября текущего года пенсии вырастут у военных.

Софья Корф