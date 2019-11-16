Новости
Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы
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Праворульные авто могут запретить в декабре
17 Ноябрь 2019, 12:29
«Асфальт в лес, рыбу под трактор» — возмутительное фото разместили в Сети
17 Ноябрь 2019, 11:59
Беспартийный кот примет участие в выборах Великобритании
17 Ноябрь 2019, 11:29
Бюджетникам хотят поднять зарплату вдвое
17 Ноябрь 2019, 10:59
Девочки рискуют замерзнуть в приморской школе
17 Ноябрь 2019, 10:29
Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз
17 Ноябрь 2019, 09:59
Годовщину «снежного апокалипсиса» отмечает Владивосток
17 Ноябрь 2019, 09:15
Умер федеральный политик Никита Исаев
Директор института актуальной экономики, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» скончался в возрасте 41 года, сообщает DEITA.RU.
По предварительной информации, причиной смерти молодого политика в поезде «Тамбов - Москва» могла стать сердечная недостаточность.
В тг-канале политика 15 ноября появился пост о том, что он выезжает в Москву тамбовским поездом. Как написал политик, он оставил в области бороться тех, кто знает свой регион лучше него. По его последнему прогнозу, «2019-2021 год на Тамбовщине будут крайне любопытными.
В конце октября 2019 года «низвергатель губернаторов» приезжал в Приморье. В эксклюзивном интервью DEITA.RU он рассказал, что карманную оппозицию из него создать невозможно. «Это знают и в Кремле, и другие губернаторы, думаю, что должны догадываться и в Приморье. Такие попытки могут возникать, но я такой парень, с которым сложно договариваться, который говорит те вещи, которые считает целесообразными и действует так, как считает правильным», - сказал тогда Никита Исаев DEITA.RU.
Дмитрий Санников