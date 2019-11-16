Умер федеральный политик Никита Исаев

Директор института актуальной экономики, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» скончался в возрасте 41 года, сообщает DEITA.RU.

По предварительной информации, причиной смерти молодого политика в поезде «Тамбов - Москва» могла стать сердечная недостаточность.

В тг-канале политика 15 ноября появился пост о том, что он выезжает в Москву тамбовским поездом. Как написал политик, он оставил в области бороться тех, кто знает свой регион лучше него. По его последнему прогнозу, «2019-2021 год на Тамбовщине будут крайне любопытными.

В конце октября 2019 года «низвергатель губернаторов» приезжал в Приморье. В эксклюзивном интервью DEITA.RU он рассказал, что карманную оппозицию из него создать невозможно. «Это знают и в Кремле, и другие губернаторы, думаю, что должны догадываться и в Приморье. Такие попытки могут возникать, но я такой парень, с которым сложно договариваться, который говорит те вещи, которые считает целесообразными и действует так, как считает правильным», - сказал тогда Никита Исаев DEITA.RU.

Дмитрий Санников