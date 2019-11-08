Умер любимый модельер экс-президента СССР

Известный на весь мир модельер в пятом поколении Патрик-Луи Виттон ушел из жизни в возрасте шестидесяти восьми лет, сообщает DEITA.RU.

О смерти праправнука основателя всемирно известного бренда «люксовых» сумок, аксессуаров, одежды и даже духов Louis Vuitton стало известно в четверг, седьмого ноября, из официального сообщения представителей французского дома моды, опубликованного на сайте и в социальных сетях.

«С глубокой печалью мы рассказываем о кончине Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли касаются его семьи, в частности его сыновей Пьера-Луи и Бенуа-Луи, которые работают рядом с нами, а также его внуков. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника. Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий. «Ноу-хау может существовать только в том случае, если оно передается…» было одним из его любимых выражений», - говорится в сообщении.

Составители некролога не назвали причину ухода из жизни легендарной личности, но отметили, что свои последние часы Патрик-Луи провел в своей родной стране – во Франции. Мировым СМИ также пока не удалось выяснить о каких-нибудь предпосылках к внезапной смерти модельера.

Отметим, что большую часть своей карьеры в семейном бизнесе Виттон занимался изготовлением чемоданов и сумок по индивидуальным заказам. Сам о себе Патрик-Луи говорил, что он не понимает сезонность моды, предпочитая ей вековые традиции.

«Я сделаю своими руками «тот самый» чемодан из любого материала, кожи кого угодно и какого захотите цвета так, что он будет служить вам веками», - говорил он в интервью «Коммерсанту».

Оказалось, что легендарный создатель известнейших чемоданов никогда не видел себя в мире моды. В юном возрасте он грезил мечтой выучиться на ветеринара, чтобы спасать жизни наших братьев меньших, но после смерти своего деда Гастона-Луи был вынужден пойти работать в семейную компанию, чтобы помочь его овдовевшей жене управлять модным домом.

Кстати, бренд Louis Vuitton был основан во Франции в тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году. Сегодня за новыми коллекциями сумок от торгового дома пристально следят такие мировые знаменитости, как Мадонна, Перис Хилтон, Ким Кардашьян и другие. «Лицами» бренда и участниками рекламных компаний модного дома были самые «топовые» супер-звезды своего времени: Дэвид Боуи, Анджелина Джоли, Шон Коннери, Мохаммед Али, Дженнифер Лопес, Ума Турман, Наталья Водянова и даже экс-президент СССР Михаил Горбачев. Последняя персона снялась в рекламном ролике бренда в две тысячи седьмом году (скриншот ролика опубликован ниже).

Екатерина Цой



