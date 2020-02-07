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Умер первый врач, сообщивший о коронавирусе
Он первым забил тревогу
Доктор Ли Вэньлян, который был первым, кто обратил пристальное внимание на новый опасный китайский вирус, скончался, сообщает DEITA.RU со ссылкой на издание People's Daily.
Как передаёт сайт, врач заразился опасной болезнью в процессе оказания медицинской помощи десяткам первых заболевших пациентов из города Ухань, откуда и начал своё распространение коронавирус.
Примечательно, что доктор Ли забил тревогу об опасности новой заразы ещё в конце прошлого года, однако китайская полиция вынесла ему предупреждение за нежелательное нагнетание общественного мнения.