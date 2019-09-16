Умерщвлять бездомных собак запретили в России

В России планируют запретить умерщвлять бездомных животных, сообщает DEITA.RU.

Согласно новому документу, который утвердили в российском правительстве, отлов бездомных собак и кошек необходимо проводить таким образом, чтобы животные не получали ни травм, ни увечий. При этом животные должны оставаться живыми: умерщвлять их запрещено.

Как пишет «Коммерсант», в методических указания также отмечено, что после того, как животных отмыли, вылечили, чипировали и стерилизовали, их нужно отпускать на улицу.

Отмечается, на данный момент во многих российских регионах ситуация сложилась таким образом, что ветприемники не могут принимать большое количество животных, которым нужна помощь. Во многих случаях это связано с недостаточным финансированием.

Екатерина Брязгунова