«Умные избы» и «хай-тек-бараки» обещают россиянам

В Госдуме предложили оснастить все дома России системой «умного города». Вполне вероятно, чрез несколько лет граждане РФ смогут хвастаться «умными избами» на цифровых платформах, сообщает DEITA.RU.

По этой системе, данные учета потребления электроэнергии, воды и тепла с общих и личных приборов будут поступать в единый реестр автоматически.

Также автоматика позволит предупреждать затопления и пожары, не говоря уже о простых функциях открытия - закрытия дверей и так далее. «Умный дом» отслеживает напряжение в электропроводке, контролирует напор воды, а наблюдать за показателями можно в интернете или через спецприложение.

Все домашние дела отдаются на откуп искусственному интеллекту. Обо всех неприятностях хозяевам приходи уведомление либо в мессенджер, либо по смс. В центр управления приходят сигналы с датчиков и контролируют работу исполнительных устройств по алгоритмам.

Сенатор Андрей Турчак уже направил пакет документов в правительство.

Он также предложил в будущем заменить реальные управляющие компании на роботов-управляек, которые будут работать с гражданами через интернет. Ремонтировать трубы, очевидно, тоже будут через глобальную сеть.

Насколько реальны чаяния Турчака, ярче всего говорит текущее состояние жилищного фонда страны. Этот фонд, несмотря на все усилия властей, год от года не молодеет.

Так, износ фондов ЖКХ в России превысил 60%. Износ системы канализации — 65%, электросетей — 58%. 90 миллионов квадратных метров жилья - вообще является аварийным и восстановлению не подлежит. Всего же изношенными признаны около 300 миллионов км/м жилого пространства.

Около 200 тысяч бесквартирных сирот продолжают ожидать своей очереди на получение квартир. Расселяют их медленно, а иногда и просто «кидают», оформляя в забитые богом бараки.

Зачастую методики измерения объема ветхого жилья подводятся под необходимые показатели статистики. Проще говоря, каждые отдельные региональные власти отчитываются перед правительством, подменяя реальные цифры - выгодными.

Что касается Приморья, то 80 процентов реноваций жилья приходится на один только Владивосток. При этом другие города края с их убитыми спальными районами - это тихий ужас, не говоря уже о населенных пунктах поменьше.

Спрос на новостройки устойчив только среди бизнес класса и премиум-сегмента, коих у нас подавляющее меньшинство. Просто так взять и купить жилье в Приморском крае может себе позволить не более 15% населения.

По заверениям властей, к 2024 году в Приморье должно сдаваться не менее 1,2 млн квадратных метров при сегодняшнем показателе в 400-500 тысяч. Но вряд ли можно воспринимать эти цифры всерьез.

Видимо сенатор Андрей Турчак проживает где-то в иной, параллельной России с ее умными домами, бизнес-кварталами и основным населением категории миддл-ап класса.

Василий Кучин