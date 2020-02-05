Умные светофоры появятся в регионах страны

Как сообщил Евгений Белянко (вице-президент НП «Глонасс»), в скором будущем планируется запустить проект так называемых «умных перекрестков» на основе адаптивной системы, сообщает DEITA.RU.

Основной целью такого проекта станет минимизация ДТП, контроль за дорожным движением и обеспечение безопасности для всех его участников. «Умные» перекрестки при первой же необходимости будут самостоятельно пропускать спецмашины скорой помощи, полиции и пожарных служб, обнаруживать возможность возникновения опасной ситуации, прогнозировать пробки и возможность заторов, что в среднем сократит количество ДТП на дорогах на 20-25%.

Алгоритм работы таких перекрестков с искусственным интеллектом будет основан на собранных платформой «Автодата» данных. Собранная информация будет проанализирована, и на ее основе будут выработана единая система управления «умным перекрестком».

Запуск проекта планируется на 2022 год сначала в Новосибирске и Перми. Масштабное внедрение такой системы по всей России осуществится не ранее 2023 года.

На данный момент во Владивостоке уже имеются светофоры с адаптивной системой управления. Они расположены на перекрестке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской – одним из самых сложных и загруженных транспортных узлов в городе. В рамках совместной российско-японской программы это уже третий город после Москвы и Воронежа, где используются «умные» светофоры с искусственным интеллектом.