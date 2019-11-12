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Умных женщин до 34 лет больше, чем мужчин

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Почти половина девушек в возрасте 25-34 лет завершили обучение в высших учебных заведениях, сообщает DEITA.RU. Мужчин с дипломом о высшем образовании в этой возрастной группе меньше на 12%. 

Росстат подготовил статистические данные о российской молодежи. Так, в стране проживает более 24 млн людей в возрасте от 15 до 29 лет, это только 16,5% от всего населения страны. Почти 10 лет назад доля молодежи составляла 24%.

По статистике почти 88% молодых людей до 19 лет получают образование. Этот уровень сравним с уровнем развитых европейских стран. Среди ребят в возрасте 20-24 года работают более 43% девушек и 54% юношей. В старшей группе от 25 до 29 эти цифры значительно выше 77% девушек и 91% мужчин.

В 2015 году российские девушки были образованней мужчин. Так, 47% девушек и только 35% молодых людей в возрасте 25-34 лет получили высшее образование. Также статисты отметили, что молодежь стала больше учиться, количество ребят снизилось до рекордно низких значений.

В Приморье в возрастной группе от 15 до 30 лет проживает 333 тысячи человек, из них мужчин 183 тысячи человек, а женщин 149 тысяч. Наибольшей группой являются молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет, их статистическая служба насчитывает 138 тысяч человек, мужчин на 11 тысяч больше.

Напомним, что в октябре Росстат проведет перепись населения, где людям будет задано 32 вопроса, часть из них касаться миграции, структуры семьи и многих других. Также волонтеры будут заполнять бланки при помощи специальной программы. Еще одним нововведением станет проведение переписи при помощи интернета. 

Иван Юрьев

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