«Умный» светофор попал во Владивосток и «поглупел»

О неработающих светофорах по улице Русской во Владивостоке сообщили DEITA.RU очевидцы.

Из-за неработающих светофоров на всем протяжении улицы Русской вечером 15 октября образовалась большая пробка. А ведь еще летом 2018 года на перекрестке Русской и проспекта 100-летия Владивостоку была отлажена система «умных» светофоров.

Владивосток – третий город в России после Москвы и Воронежа, где реализуется совместный российско-японский проект по внедрению «умных» светофоров. Ожидалось, что адаптивная система поможет снизить транспортные заторы и сократит время прохождения перекрёстка на 40 %.

Впрочем, сложная ситуация вечером 15 октября сложилась и на тех участках, где светофоры работают. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на дорогах городах 8-балльные заторы. Печальной традицией стала огромная красная линия, берущая свое начало от Золотого моста и идущая с небольшими просветами до Второй речки. Стоит центр города: Светланская, Алеутская, Океанский проспект. Постоять придется и на проспекте Партизанском.



Дмитрий Санников



