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«Умный» светофор попал во Владивосток и «поглупел»
О неработающих светофорах по улице Русской во Владивостоке сообщили DEITA.RU очевидцы.
Из-за неработающих светофоров на всем протяжении улицы Русской вечером 15 октября образовалась большая пробка. А ведь еще летом 2018 года на перекрестке Русской и проспекта 100-летия Владивостоку была отлажена система «умных» светофоров.
Владивосток – третий город в России после Москвы и Воронежа, где реализуется совместный российско-японский проект по внедрению «умных» светофоров. Ожидалось, что адаптивная система поможет снизить транспортные заторы и сократит время прохождения перекрёстка на 40 %.
Впрочем, сложная ситуация вечером 15
октября сложилась и на тех участках, где светофоры работают. По данным сервиса «Яндекс.Пробки»
на дорогах городах 8-балльные заторы. Печальной традицией стала огромная
красная линия, берущая свое начало от Золотого моста и идущая с небольшими
просветами до Второй речки. Стоит центр города: Светланская, Алеутская,
Океанский проспект. Постоять придется и на проспекте Партизанском.
Дмитрий Санников