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«Уничтожить гадюшник»: названы имена предателей России из властей
30 Сентябрь 2019, 12:00
Глава КПРФ Геннадий Зюганов огласил свой личный список самых главных изменников России, сообщает DEITA.RU.
В одной из популярных у россиян социальных сетей Зюганов опубликовал большой обличающий пост, в котором записал в предатели Родины бывшего президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина. Судя по твитту, политик точит особый зуб на последнего из озвученных экс-глав страны - Ельцин Центр он называл не иначе, как «гнойником со щупальцами, которые тянутся к Москве» и призывал «уничтожить гадюшник».
Главный посыл публикации руководителя партии коммунистов заключался в сожалении от лица всех жителей России о разрушенном «Горбачевым, Ельцином и собравшейся вокруг них клике» Советском Союзе. Отсутствие противостояний за статус СССР со стороны народа Зюганов обосновал общим не понимаем истинных намерений «предателей» в те времена.
Отметим, интернет-пользователи не оценили душевный порыв политического деятеля, посоветовав ему убрать «труп у стен Кремля» и вернуться в «свой собственный гадюшник».
Кстати, не менее ярым противником Ельцин Центра является известный российский режиссер Никита Михалков, считающий, что данное заведение ничего, кроме лжи россиянам не принесет.
Екатерина Цой