Уничтожить все «Айфоны» потребовали от президента

Петиция уже собирает подписи, сообщает DEITA.RU.



Граждане Украины обиделись на политику руководства компании Apple. Речь идет о решении корпорации отметить Крым как территорию России на картах и недавно – в приложении погоды.

Как пишет РИА Новости, активисты уже создали петицию, в которой требуют от президента Владимира Зеленского запретить ввоз и продажу техники Apple на территории страны. Также предлагается изъять и уничтожить все гаджеты, которые уже есть в Украине. Для этого предлагается ввести компенсации из бюджета.

Сейчас документ подписали только 500 человек. Для тог, чтобы петиция попала к президенту, под ней должны оставить свои подписи 25 тысяч человек.

Елена Миронова