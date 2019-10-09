Уникальный аппарат появился в роддоме Владивостока

Единственный на Дальнем Востоке аппарат ThinPrep 5000 появился в родильном доме №3 Владивостока, сообщает DEITA.RU.

ThinPrep 5000 – новейшее слово в диагностике раковых и предраковых заболеваний шейки матки. Главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная рассказала о механизме работы аппарата.

«Существует метод жидкостной цитологии, когда клетки отмываются и располагаются в один слой. Предраковые и раковые клетки становится хорошо видно. Это более эффективный метод диагностики, чем обычная цитология. А при помощи аппарата ThinPrep 5000 можно реализовывать жидкостную цитологию, но гораздо более высокого, мирового уровня. Эффективность вот этого метода исследования больше, чем обычной жидкостной цитологии в два раза», - отметила Светлана Викторовна.

При этом специалисты отмечают, что ранее цитологи вручную распределяли исследуемый материал на стекле. В некоторых учреждениях подобный метод ещё сохраняется. Новейший аппарат позволяет убрать лишние вещества из материала, такие как эритроциты или слизь, и создать слой толщиной всего в одну клетку.

Цитологи роддома №3 в течение недели проходили обучение работе с аппаратом, после которого сдавали мини-экзамен. Стоит отметить, что благодаря опыту работы методом жидкостной цитологии специалисты легко усвоили новую информацию.

Благодаря аппарату ThinPrep 5000 десятки тысяч приморских женщин смогут пройти высокоточное обследование. Повышение рождаемости и снижение младенческой смертности – одна из ключевых задач национального проекта «Демография». В Приморье модернизация оборудования медучреждений ведется в рамках госпрограммы «развитие здравоохранения Приморского края».

Софья Корф