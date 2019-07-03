Во Владивостокской клинической больнице № 4 начали лечить варикоз с помощью новейшего оборудования – медицинский лазер позволяет проводить операции без наркоза и реабилитации, сообщили DEITA.RU в администрации Приморского края.



Медицинский лазер ЛСП «ИРЭ-Полюс» позволяет эндовазальную лазерную коагуляцию, позволяя вылечить варикозную болезнь даже на самых запущенных стадиях, сообщили в КГБУЗ.

Вкупе с большим опытом специалистов КГБУЗ и современными материалами – радиальными световодами, он становится практически универсальным. Такое лечение проводится без наркоза и операций, а также не требует длительной реабилитации. Операция займет всего 20-25 минут, уже через пару часов пациент может вести привычный образ жизни.

Как рассказал рассказал сосудистый хирург - врач ультразвуковой диагностики ВКБ№4 Альберт Шкарбанов, процедура выполняется под местной анестезией и абсолютно безболезненна. Световод заводят в вену через тонкий прокол и под контролем ультразвука проводят по пораженной вене до проблемной точки. При постепенном извлечении световод запаивает сосуд лазерной энергией, пояснил он.

«Тромбоэмболия - закупорка кровеносного сосуда тромбом, является угрожающим жизни состоянием и зачастую проявляется в преклонном возрасте. В нашей больнице обслуживается большое количество пожилых пациентов, бывших работников «Дальзавода» и других близлежащих промышленных предприятий. Поэтому приобретение этого аппарата и развитие целых направлений медицинской помощи очень важно и перспективно», - отметила главный врач ВКБ № 4 Елена Новицкая.

Важно, что уникальный лазер можно применять не только при проблемах флебологии.

«В перспективе мы сможем использовать «ИРЭ-Полюс» в гинекологии, оториноларингологии, общей и эндоскопической хирургии, проктологии и дерматологии», - добавила Елена Новицкая.

Отметим, что оборудование в медицинских учреждениях Приморья обновляется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края"





Светлана Алеутская