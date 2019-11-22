Уникальный медицинский кластер откроется на Сахалине в 2020 году

Международный медицинский кластер откроет свои двери в Южно-Сахалинске уже следующем году. Власти области уже начали поиски лучших медицинских кадров из России, Японии, Кореи и Китая, чтобы жители острова и Курильской гряды могли получить высокотехнологичную помощь, по уровню не хуже, чем в зарубежных клиниках. Об этом сообщает DEITA.RU.

В правительстве Сахалина рассказали, что строительство уникального на Дальнем Востоке медцентра подходит к завершению - сдача шестиэтажного здания на улице Леонова запланировала на первый квартал две тысячи двадцатого года.

Отмечается, что в Тихоокеанском медицинском кластере международного уровня, который строится по поручению президента Владимира Путина, расположатся филиалы ведущих клиник и больниц стран АТР. Сегодня региональный Минздрав ведет большую работу по привлечению лучших российских, китайских, японских и корейских врачей в качестве резидентов центра.

«Общая площадь здания составляет более четырнадцати квадратных метров. Огромная территория позволит всем резидентам удобно расположить свои леченые кабинеты, медблоки и установить современное диагностическое оборудование», - рассказали в региональном минздраве.

Нельзя не отметить удобное для будущих пациентов расположение кластера - за счет близости к главному консультативно-диагностическому центру области жители Сахалина и Курил получат весь спектр необходимых медицинских услуг без необходимости переезжать из одного конца города в другой.

Говоря об оказании медицинской помощи, власти Сахалина делают большой акцент на том, что именно кластер позволит поднять качество регионального здравоохранения на инновационный уровень. По словам зампредседателя областного правительства Антона Зайцева, высокотехнологичная медпомощь станет доступной всем дальневосточникам и медицинским туристам со всей страны.

Екатерина Цой