Упавшая с пятиметровой высоты гимнастка вышла из комы

Гимнастка, которая упала с высоты 5 метров на манеж цирка во Владивостоке, вышла из комы, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом стало известно из поста руководителя клубного формирования в ДВФУ Ивана Сучкова в социальных сетях.

Сучков отметил, что девушка еще находится в реанимации, однако, уже самостоятельно способна дышать, и уже различает людей. Однако, говорить пациентке пока сложно.

Сучков выразил благодарность врачам, которые работали с гимнатской, а также всем, кто помог артистке и ее семье.

Напомним, что девушка упала с каната во время исполнения циркового номера 29 декабря. Она получила ряд травм разной степени тяжести и впала в кому, долгое время оставаясь без сознания. В самом цирке сообщили, что артистка имеет большой опыт в выступлениях и, скорее всего, она не надела на руку страховку при одном из перемещений.

СКР в то же время начал расследование этого случая, делом также заинтересовалась полиция.