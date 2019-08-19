Последствия прошедшего в конце минувшей недели тайфуна «Кроса» продолжают беспокоить жителей Приморья, сообщает DEITA.RU.

Судя по словам жителей поселка Раздольное, вода продолжает прибывать. Дома медленно, но верно уходят под воду. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

«Еще немножко, и он уплывет через забор», — причитает автор видео, показывая на микроавтобус, который более, чем на половину, уже находится в воде.

По словам местных жителей, улица Мичурина плывёт. Режим ЧС не вводят. «Наверное, думают, что такое в порядке вещей», — жалуются граждане.

Ранее прошла информация, что в девяти районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Дальнереченском, Лесозаводском, Октябрьском, Лазовском, Пограничном и Пожарском районах, а также в Уссурийском ГО

Напомним, на 22 и 23 августа вновь объявлено штормовое предупреждение по Приморскому краю. Ожидается поднятие воды до 3,5 метра.

Екатерина Брязгунова