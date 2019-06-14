Депутат предлагают проявить твердость и употребить власть в отношении нефтяных компаний, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам главы комитета палаты по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова, кабмин не должен заботиться о доходах нефтяных компаний, поэтому народные избранники не должны рассуждать о рыночных механизмах, а обязаны проявить твердость в вопросе цен на автомобильный бензин и другие виды топлива.

Такое мнение Макаров высказал в отношении поправок, внесенных в федеральный бюджет 2019 года, 29 мая. Так, согласно изменениям в конце текущего года порядка 60 миллиардов рублей государство обязалось передать нефтеперерабатывающим компаниям, в счет компенсации за потерянную возможную прибыль.

Ранее прошла информация о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин рекомендовал российском правительству оставить цены на автомобильное топливо. Недолго думая, власти согласились отказаться от их контроля. В связи с этим было принято решение, а вице-премьер Дмитрий Козак его озвучил: с 1 июля цены на бензин сдерживать не будут.

Екатерина Брязгунова