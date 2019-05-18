Коммунальные услуги неоправданно дорого обходятся потребителям из-за того, что управляющие компании указывают двойную стоимость общедомовых расходов в платежах, сообщает DEITA.RU. Сказал об этом генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Виноваты в происходящем управляющие компании и региональные власти. УК считают общедомовые расходы по-прежнему и, кроме того, вынуждают жильцов платить еще и по отдельной строке, добавленной регоператорами.

Буцаев добавил, что по этому акту будут организованы проверки с привлечением прокуратуры.

Напомним, что основной проблемой, которая мешает внедрению в регионах новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, является собираемость платежей и то, что в разных регионах счета для оплаты формируются по-разному.

Анастасия Туркова