Новая обязанность появилась у представителей управляющих компаний, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет «Парламентская газета».

Теперь сотрудники «управляек» должны собирать сведения о каждом жильце дома и приборах учета, установленных как в квартирах, так и в подъездах. Такой закон вступил в силу в среду, 31 июля.

После того, как сбор будет осуществлен, данные будут передаваться в ресурсоснабжающие компании. На основе полученных цифр поставщики коммунальных услуг будут начислять оплату.

Кроме того, сотрудники управляющий компаний будут следить за теми квартирами, в которых по тем или иным причинам ограничена подача услуг, воды или электроэнергии.

Ранее прошла информация, что после четвертого августа в квитанциях ЖКХ некоторых регионов России появится новая строка. Речь идет о добровольном страховании от ЧС.

Екатерина Брязгунова