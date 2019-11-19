Управляющие компании Уссурийска задолжали более 7 миллионов рублей за потребленные энергоресурсы

Управляющие компании Уссурийского городского округа вновь заняли места в ежемесячном антирейтинге ПАО «ДЭК» среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день их общая задолженность превысила 7 млн. рублей. В связи с растущей задолженностью энергетики вынуждены обращаться в суд.

На сегодняшний день 27 управляющий компаний Уссурийского городского округа имеют долг перед энергетиками. Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт» неоднократно пыталось урегулировать вопрос с руководителями данных предприятий, но добровольно оплачивать задолженность организации отказываются. В настоящее время ведется работа по подаче исков в Арбитражный суд Приморского края, с последующим арестом счетов по исполнительным листам, также направлены жалобы в надзорные и контролирующие органы: ГЖИ ПК, Прокуратуру, ОБЭП Полиции. Однако даже несмотря на постановления суда, руководители предприятий продолжают избегать погашения задолженности.

С марта 2019 в списке злостных неплательщиков числятся ООО УК "Любимый город" и ООО "ЖЭУ-7". Сумма их задолженности составляет 813,8 тыс. руб и 817,5 тыс. руб соответственно. Под управлением данных УК находятся МКД, в которых проживают более 12 тыс потребителей.

ООО "Управляющая компания Армада-1" и ООО "Виктория" не рассчитываются за потребленные энергоресурсы с июля. На сегодняшний день их задолженность составляет уже более 1,5 млн. рублей.

«Дальэнергосбыт» напоминает, обязанность своевременной и полной оплаты услуги энергоснабжения закреплена в договорах и нормативно-правовых актах. По условиям договора гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии потребителю, а также через привлечённых третьих лиц оказывать услуги по ее передаче, а потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги в порядке и сроки, которые установлены договором.

Согласно действующему законодательству, за несвоевременную оплату электроэнергии управляющими компаниями, сведения о МКД, находящиеся под их управлением, могут быть исключены из реестра лицензий. Кроме того, за злостное уклонение от погашения задолженности и неисполнение судебного решения руководители предприятий могут быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной.