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Управляющим компаниям из Находки запретили обслуживать дома
Государственная жилищная инспекция Приморского края признала две управляющие компании из Находки злостными нарушителями законодательства и лишила их права обслуживать более 60 многоквартирных домов в городе, сообщает DEITA.RU.
Речь идет о местных обслуживающих организациях «Карат» и «Хмыловка». По словам главного жилищного инспектора края Евгения Баршая, решение о выведении всех домов из-под управления этих организаций было принято еще в октябре из-за того, что данные УК не передавали документацию другой организации после решения совета жильцов о смене обслуживающей компании.
Жилищная инспекция Приморья, идя навстречу «управляйкам», дала срок на устранение замечаний, однако требование закона так и не было исполнено.
Как прокомментировал Евгений Баршай, некоторые дома уже перешли под управление других организаций, а по большей части из них городские власти объявили конкурс. При этом ресурсоснабжающие организации Находки продолжают поставлять услуги ЖКХ жителям этих домов в полном объеме.
Отметим, что это не первый случай, когда управляющие компании в Приморье лишаются права на управление домами. По словам Евгения Баршая, на очереди нарушившие закон «управляйки» из Владивостока и Ханкайского района.
Подчеркнем, мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг проводятся в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.