Упёртый "пьяный водитель" сурово наказан
Злостный нарушитель понесёт жесткое наказание, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Суд Пограничного района Приморья вынес приговор мужчине, который дважды грубо нарушил правила дорожного движения и сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.
В 2018 году местный житель уже был пойман пьяным за рулём и был наказан лишением прав на полтора года, а также штрафов в 30 тысяч рублей.
Однако, несмотря на этот факт, уже в феврале этого года, он опять решил поехать на машине и вновь будучи пьяным. Благо, мужчина не успел натворить бед и был остановлен сотрудниками ГИБДД неподалёку от своего дома.
Признав подсудимого виновным, суд (с учетом смягчающих обстоятельств) назначил ему за содеянное 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.
Ранее сообщалось, что за езду в нетрезвом виде предлагается лишать водителей автомобилей.
Дмитрий Шевченко