Злостный нарушитель понесёт жесткое наказание, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Суд Пограничного района Приморья вынес приговор мужчине, который дважды грубо нарушил правила дорожного движения и сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

В 2018 году местный житель уже был пойман пьяным за рулём и был наказан лишением прав на полтора года, а также штрафов в 30 тысяч рублей.

Однако, несмотря на этот факт, уже в феврале этого года, он опять решил поехать на машине и вновь будучи пьяным. Благо, мужчина не успел натворить бед и был остановлен сотрудниками ГИБДД неподалёку от своего дома.

Признав подсудимого виновным, суд (с учетом смягчающих обстоятельств) назначил ему за содеянное 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Ранее сообщалось, что за езду в нетрезвом виде предлагается лишать водителей автомобилей.

Дмитрий Шевченко