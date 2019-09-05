Уже завтра, в пятницу, 6 сентября, в Приморский край придут сильные дожди, сообщает DEITA.RU.

Только во Владивостоке за пятницу выпадет 16,6 миллиметра осадков, передает Gismeteo. На следующий день ситуация с погодой в дальневосточной столице обострится. Ожидаются сильные проливные дожди с количеством осадков 31,4 миллиметра за сутки. Непогода будет сопровождаться умеренным ветром до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 8 сентября, ситуация изменится. Дожди ослабеют. В общей сложности выпадет не более 13,2 миллиметра осадков. Однако усилится ветер. Порывы будут достигать 25 метров в секунду.

Стоит отметить, что в этот период на Приморский край выходит не какой-нибудь циклон, а тайфун «Линлин». Он накроет регион в ночь с субботы на воскресенье, и в течение всего выходного дня будет продвигаться в сторону Хабаровского края. Специалисты «Примгидромета» предупреждают гостей и жителей региона об усилении ветра до 22 метров в секунду, а на побережье до 30.

Екатерина Брязгунова