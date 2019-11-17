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Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы
В понедельник, 18 ноября, ураганный ветер и мощный ливень испортят начало недели жителям дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU.
По данным местных синоптиков, в ночь на понедельник начнется небольшой дождь, который к семи утра перерастет в настоящий ливень. Непогода будет сопровождаться ураганным ветром до 32-х метров в секунду.
Отмечается, что при этом на улицы будет относительно тепло, до семи градусов выше нуля. К 16 часам выглянет солнышко похолодает. Ветер немного утихнет, но по-прежнему останется сильным.
Ранее прошла информация о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.
Екатерина Брязгунова