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Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы

Ураганный ветер

В понедельник, 18 ноября, ураганный ветер и мощный ливень испортят начало недели жителям дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU.

По данным местных синоптиков, в ночь на понедельник начнется небольшой дождь, который к семи утра перерастет в настоящий ливень. Непогода будет сопровождаться ураганным ветром до 32-х метров в секунду.

Отмечается, что при этом на улицы будет относительно тепло, до семи градусов выше нуля. К 16 часам выглянет солнышко похолодает. Ветер немного утихнет, но по-прежнему останется сильным.

Ранее прошла информация о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Екатерина Брязгунова

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