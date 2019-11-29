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Ураган и шторм идут на регион
Вечером 29 ноября на Камчатке ожидается серьезная смена погоды, резкий, до ураганного, ветер, и спад температуры, сообщает DEITA.RU.
Краевое МЧС предупреждает местных жителей о том, что судам грозит обледенение. В акватории Берингова моря ожидается шторм – высота волн – до девяти метров.
Начальник Камчатского МЧС пояснил, что такое волнение может представлять серьезную угрозу для маломерных низкоклассных судов. Поэтому все экипажи уже оповещены о серьезной угрозе. Судоходным компаниям рекомендовано перейти на режим повышенной осторожности.
«Лучше лишний раз не выходить в море в этот день. Особенно это касается экипажей маломерных судов – для них встреча со стихией может стать фатальной», - предупреждает ведомство.
Отмечается, что волнение продлится до раннего утра 30 ноября.
Александра Маслова